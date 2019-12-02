Лондон, , 15:01 — REGNUM Фотографии обновлённого тестового кроссовера Jaguar F-Pace в камуфляже разместило на своём сайте издание Motor1.

Обновлённый кроссовер Jaguar F-Pace Motor1

Премьера британского авто должна состоятся в 2020 году. В этом же году новинка должна появиться и на мировом авторынке.

Это не первые фото с тестовыми прототипами рестайлингового кроссовера F-Pace. Ранее авто было заснято в сентябре 2019 года. Тогда машина была очень сильно покрыта плотной камуфляжной пленкой. В этот раз маскировки на модели стало гораздо меньше.

Теперь видно, что корпуса передних фонарей кажутся более гладкими, чем у нынешней версии кроссовера. Матрица на фарах также изменена. Из снимка не видно, есть ли изменения в фальшрадиаторной решетке, однако формы нижнего переднего бампера и воздухозаборников были изменены.

Также можно отметить, что рестайлинговый F-Pace сохранил общую форму. Однако бампер автопроизводитель снабдил новыми патрубками выхлопной системы и диффузором.

Напомним, выпуск седанов Jaguar XJ британской автокомпании завершается. Последними авто этой модели станут модели спецверсии под именем XJ Collection Special Edition из 300 экземпляров.

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