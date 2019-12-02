Вашингтон, , 14:44 — REGNUM Прицеп для путешествий Venture RV Sonic X стал лучшим в номинации «Лучший кемпер года» конкурса «RV of the 2020». Об этом сообщается на портале CarsWeek.

Кемпер Venture RV Sonic X CarsWeek

В качестве концепта Sonic X дебютировал в марте 2019 года. И в течение небольшого промежутка времени на его основе стали выпускать серийную модель. Стоит отметить, что многое массовый вариант кемпера перенял от концепта.

Кузов прицепа сделан из облегченного стекловолокна на каркасе из алюминия. Кроме того, он имеет специальные вседорожные шины. А это является серьёзным преимуществом перед конкурентами.

Автономность Venture RV Sonic X обеспечивается литий-ионным аккумулятором на 250 А, инвертором на 2 кВт и зарядным устройством на 100 А.

Стоит отметить, что данная модель отличается необычным решением очистки воды. Она устроена так, что может очистить от вредных веществ воду набранную из реки.

Внутри кемпера размещены мебель из дерева, микроволновка, раковина и холодильник. Кроме того, там имеются душ и телевизор.

Стоимость кемпера на авторынке Соединённых Штатов равна 47 тыс. долларов (около 3 млн рублей).

Напомним, в середине октября текущего года немецкое тюнинг-ателье 50Ten, занимающееся разработкой дополнений для автомобилей Toyota, Nissan, Ford и Volkswagen, создало кемпинговый модуль для внедорожника Jeep Gladiator.

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