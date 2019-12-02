Сочи, Краснодарский край, , 14:06 — REGNUM Большая часть поручений, которая была дана по итогам серий военных совещаний, проведённых в Сочи, исполнена. Об этом сегодня, 2 декабря, открывая очередную серию совещаний по военной тематике, заявил президент РФ Владимир Путин.

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Глава российского государства уточнил, что на сегодня исполнено 70% поручений, подчеркнул необходимость сохранения набранных темпов развития Военно-морского флота РФ.

«Мы должны и дальше развивать современный, высокотехнологичный и сбалансированный по составу Военно-морской флот, продолжать его оснащение вооружением и техникой последних поколений», — сказал российский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, в первую неделю декабря в Сочи президент РФ Владимир Путин проведёт целую серию совещаний, посвященных состоянию и перспективам развития Военно-морского флота.

Напомним, серии встреч с руководителями Минобороны РФ и предприятий ОПК глава государства проводит дважды в год. В мае 2018 года Путин сообщил, что теперь все встречи будут посвящаться конкретному роду или виду войск ВС РФ.

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В сентябре 2019 года в Ижевске Владимир Путин на очередном заседании Военно-промышленной комиссии обсудил с присутствующими ключевые вопросы развития предприятий военно-промышленной отрасли, повышения их экономической устойчивости и конкурентоспособности, в частности, была затронута тема выполнения программы импортозамещения в ОПК.