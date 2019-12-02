Лондон, , 12:50 — REGNUM Выпуск седанов Jaguar XJ британской автокомпании завершается последней спецверсией под именем XJ Collection Special Edition из 300 экземпляров. Об этом сообщается на портале Motor.ru.

По информации журналистов портала, авто будет продаваться только в Соединённых Штатах по стоимости от 85 тыс. долларов (около 5,5 млн рублей).

Прощальная модель основана на длиннобазном варианте XJL Supercharged с 477-литровой «восьмеркой» рабочим объёмом пять литров и задним приводом. Агрегат работает в паре с 8-скоростным «автоматом». С 0 до 97 км/ч седан разгоняется за 4,9 с. При этом его максимальная скорость составляет 250 км/ч.

Стоит также отметить, что последнее издание Jaguar XJ имеет эксклюзивные сочетания окраски кузова и салона.

Внутри машина отделана декоративными панелями из дубового шпона с лазерной гравировкой и памятным оттиском с текстом «XJ One of 300 Collection».

Ранее исполнительный директор и главный инженер Jaguar Land Rover Ник Роджерс заявил, что изготовление больших электрокроссоверов может не иметь смысла, так как подобные машины будут иметь большой вес батареи и высокое аэродинамическое сопротивление.

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