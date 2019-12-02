Москва, , 12:38 — REGNUM С 16 по 30 ноября на российском авторынке три автобренда изменили цены на свои модели. Об этом сообщается на сайте «Цена Авто».

За указанный период выросла стоимость кроссоверов китайской марки Chery. Так, Tiggo 3 подорожал на 10 тыс. рублей, а стоимость Tiggo 2, наоборот, снизилась на 50 тыс. рублей.

Кроме того, с середины ноября на 30 тыс. рублей выросли в цене все комплектации японской внедорожной модели Suzuki Jimny.

Также изменение цен коснулось и российских автомобилей. Выросла стоимость автомобилей Lada Vesta 2020 модельного года с механической коробкой передач. Таким образом, большая часть же таких версий седанов Vesta, Vesta Cross, Vesta Sport и универсалов Vesta SW и Vesta SW Cross подорожала от 2 до 52 тыс. рублей.

При этом базовая версия седана Vesta Classic стала стоить дешевле на 20 тыс. рублей. Сохранили прежнюю стоимость базовые комплектации Vesta SW и Vesta SW Cross.

Напомним, в конце ноября стало известно, что средняя стоимость подержанных автомобилей в России выросла на 1,4%.

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