Красногорск, , 11:36 — REGNUM Средний возраст автобусов Мострансавто в Подмосковье сократился до 3,8 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе перевозчика.

После обновления парка средний возраст автобусов сократится до 2,7 года. Основная поставка нового транспорта запланирована на 2020 год, а первая партия автобусов поступит в регион до конца 2019 года.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в регион в 2019 году поставят свыше 630 автобусов большого класса ЛиАЗ — 529 265−03.

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