Берлин, , 10:40 — REGNUM На онлайн-аукционе Bring a Trailer выставлен на продажу Mercedes-Benz 300TE 1993 года выпуска в кузове универсал. Об этом сообщается на сайте торговой площадки.

Выставленная на продажу машина имеет серебристый цвет. Авто снабжено обвесом в стиле AMG. Он включает в себя передние и задние накладки на бампер и боковые «юбки». 300TE за время эксплуатации проехало 243 тыс. км. Возраст модели — 26 лет.

В описании к автомобилю указано, что универсал снабжён радиаторной решеткой чёрного цвета и рейлингами. Кроме того, на капоте машины имеется логотип Mercedes-Benz. «Обута» машина в чёрные диски на 18 дюймов.

Внутри модели имеются кожаные сиденья с электрической регулировкой положения, взятые от модели W124 500E. Также в салоне имеются вставки под «дерево», люк с электрическим приводом, круиз-контроль и кондиционер.

В движение автомобиль приводит шестицилиндровый мотор M103, сочетающийся с 4-скоростной автоматической коробкой передач.

Напомним, в конце ноября в Соединённых Штатах на аукционе BH Auction был выставлен на продажу один из самых дорогих автомобилей Nissan в истории марки — Nissan Fairlady Z432R 1970 года. Средняя стоимость автомобиля составляет порядка 73−83 млн иен (около 42,8−48,7 млн рублей).

Читайте также: Уникальный Lamborghini Concept S продадут на аукционе