Москва, , 10:21 — REGNUM В настоящее время российское НПО «Энергомаш» ведёт работу по сборке второго, третьего и четвёртого образцов ракетного двигателя РД-171МВ для российской перспективной ракеты-носителя «Союз-5». Как сообщил генеральный директор предприятия Игорь Арбузов, первый двигатель для новой ракеты-носителя планируется поставить в ближайшие несколько лет.

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«Первый товарный двигатель РД-171МВ мы поставим в 2022 году», — цитирует ТАСС слова Арбузова.

Руководитель предприятия уточнил, что в соответствии с программой проведения работ следующий двигатель будет готов в феврале 2020 года, третий образец — в марте. При этом каждый доводочный двигатель проходить по шесть, а некоторые даже больше испытаний для того, чтобы подтвердить свою надёжность.

Как сообщало ИА REGNUM, новую российскую ракету «Союз-5» («Иртыш»), которая должна заменить украинскую ракету «Зенит», начали разрабатывать в 2016 году. В феврале 2019 года стало известно, что в научно-конструкторском бюро «НПО Энергомаш» в городе Химки Московской области собран первый экземпляр двигателя РД-171МВ для перспективной ракеты «Союз-5».

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Как заявляли в Роскосмосе, запуск первой российской ракеты планируется осуществить во второй половине 2022 года.

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