Гуанчжоу, Китай, , 10:27 — REGNUM Китайская автомобилестроительная компания GAC представила на автомобильном салоне в китайском Гуанчжоу вторую генерацию GAC GS4. Об этом сообщает издание Car.ru.

Покупателям новинка будет представлена в трех модификациях: стандартной, купеобразной и гибридной PHEV. Автомобиль построен на новой платформе GPMA, а в качестве агрегата у GAC GS4 «турбочетверка» мощностью 169 «лошадей» рабочим объёмом 1,5 л. Мотор агрегатируется с 6-скоростной «механикой» или «автоматом».

В состав гибридного двигателя входит дефорсированный до 150 «лошадей» мотор и электромотор. Расход топлива для гибридного GAC GS4 составляет 1,3 л на 100 км.

Если гибридный кроссовер не сильно отличается от базовой модели, то GAC GS4 с приставкой Coupe изменил свои пропорции, получив оригинальный чёрный кузов и чёрную контрастную ниспадающую крышу. Длина купе достигает 4 545 мм, а колесная база равна 2 680 мм.

Во всех трёх версиях авто одинаковое оформление передней части. Кроме того, в салонах этих версий имеются центральный дисплей и приборная доска диагональю экрана 12,3 дюйма. Отдельно стоит отметить, что в версии Coupe интерьер оформлен эффектными красными элементами, а кресла выполнены в спортивном стиле.

Напомним, в конце сентября текущего года GAC Motor сертифицировал в России внедорожник GS8. Согласно информации из открытой базы Росстандарта, автопроизводитель получает право продавать новинку на территории Таможенного союза с 17 сентября 2019 года по 16 сентября 2022 года.

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