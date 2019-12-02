Сеул, , 10:24 — REGNUM Семь иностранных производителей и импортеров отзовут свои транспортные средства из Южной Кореи. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства земли, инфраструктуры и транспорта Южной Кореи.

Согласно опубликованным данным, речь идёт о Audi Volkswagen Korea, Porsche, FCA Korea, Scania Korea Group, Bike Korea, Hanbul Motors. Всего будет отозвано 12 053 автомобилей, скутеров и мотоциклов 16 разных моделей.

Известно, что производители устранят проблемы с подушками безопасности в автомобилях Volkswagen Tiguan и Porsche Panamera, с запасным колесом в автомобилях Peugeot 5008, с аккумулятором мотоцикла Ducati Hypermotard 950 и с двигателями скутера Kymco AK 550.

О других проблемных компонентах не сообщается.