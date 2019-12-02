Берлин, , 10:06 — REGNUM Подстаканник, который не допускает проливания жидкости в салоне машины, разрабатывают специалисты немецкой компании BMW, заявил дизайнер бренда Альберто Касас Пенья. Об этом сообщается на портале CarsWeek.

Подстаканник разрабатывается специально для концептуального электрокара BMW Vision M NextХосе. Во время резких поворотов и встрясок подстаканник не будет позволять жидкости в стакане проливаться.

Принцип работы подстаканника заключается в спецстабилизаторе на карданном шарнире. При изменении угла наклона машины он станет наклоняться в обратную сторону.

Ранее компания BMW продемонстрировала на концепт-каре Vision M Next необычное звучание для своих будущих электрокаров — звуки для ускорения и торможения машины, а также для откликов системы мультимедиа. Эти звуки были написаны известным композитором Хансом Циммером совместно с саунд-дизайнером и акустическим специалистом BMW Ренцо Витале.

Напомним, в октябре текущего года мировые продажи машин немецкого концерна BMW (бренды BMW, MINI и Rolls-Royce) составили 204 295 единиц, что на 1,7% больше прошлогоднего уровня.

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