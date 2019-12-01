Массачусетс, США, , 23:07 — REGNUM Полиция штата Массачусетс Соединенных Штатов заключила договор с компаний Boston Dynamics на использование собакоподобного робота Spot в правоохранительных целях. Об этом сообщает Businessinsider.

Полиция уже тестировала робособаку Spot с августа по ноябрь и вот теперь пописала контракт на использование «в правоохранительных целях, в частности, для удаленной проверки потенциально опасных сред, где могут скрываться подозреваемые». На презентационных видеороликах Boston Dynamics демонстрируется как собакоробот открывает двери и осуществляет наблюдение. Сообщается, что в испытательный период робот уже успел себя показать в реальных «инцидентах», детали которых не уточняются.

По условиям контракта Spot не может наносить физический вред людям или кому-либо угрожать. Такое условие характерно для всех договоров продажи и аренды роботов Boston Dynamics. Если робот будет использоваться для нанесения вреда или запугивания, компания может вернуть его себе. Массачусетская государственная полиция стала первой правоохранительной организацией, внедрившей в практику робота компании Boston Dynamics.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что американская робототехническая компания Boston Dynamics представила коммерческий образец собакоподобного робота SpotMini на конференции TC Sessions: Robotics + AI.

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