Санкт-Петербург, , 21:50 — REGNUM Футбольный клуб «Зенит» одержал домашнюю победу над «Спартаком» и укрепил свое лидерство в чемпионате страны, об этом 1 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Единственный гол в матче был забил игрок «красно-белых» в свои собственные ворота, «отличился» Иван Кутепов, переправивший мяч в сетку после сильного удара головой Артема Дзюбы.

Вторая половина матча протекала за некоторым преимуществом «Спартака». На 50-й минуте матча был удален футболист «Зенита» Магомед Оздоев, тем не менее численное превосходство не помогло московскому клубу.

В настоящее время «Зенит» уверенно лидирует в чемпионате России с 42 очками, опережая ближайшего преследователя — ФК «Локомотив» на восемь очков.

Читайте ранее в этом сюжете: «Зенит» обыграл «Спартак» в молодежном первенстве