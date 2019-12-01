Вашингтон, , 21:41 — REGNUM Компания Tesla запатентовала технологию лазерной очистки лобового стекла автомобиля и камер обзора автопилота. Об этом сообщает портал Electrek.

Заявка на патент была подана в июле, а на этой неделе патент стал публичным. Устройство представляет собой лазерную установку, которая выжигает мусор на лобовом стекле или линзе камеры наблюдения на глубину меньше толщины стекла.

В Tesla также планирует использовать эту систему для автоматического удаления мусора со своих солнечных батарей, установленных на крышах зданий.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что глава Tesla Илон Маск заявил 25 ноября в социальной сети Twitter, что число заказов нового электрического пикапа компании Cybertruck за три дня продаж составило 200 тыс.

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