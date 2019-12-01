Саранск, , 16:19 — REGNUM В Мордовии заступила на боевое дежурство новейшая радиолокационная станция (РЛС) типа «Контейнер», об этом 1 декабря заявил командующий первой армией ПВО-ПРО генерал-лейтенант Андрей Дёмин.

«Теперь мы наблюдаем возможные удары противника от нескольких сотен до 2 тыс. км до госграницы в режиме реального времени», — сказал он.

По его словам, РЛС «Контейнер» способна наблюдать за обстановкой на западном и южном воздушно-космических направлениях. Она будет вести разведку в постоянном режиме, уточнил генерал.

Как сообщало ИА REGNUM, станция способна контролировать полеты любых воздушных целей на расстоянии около 3 тыс. километров. РЛС может одновременно сопровождать более 5 тыс. воздушных объектов различных типов, включая малоразмерные.

Данная РЛС обеспечит разведку воздушных объектов, в том числе и гиперзвуковых, над территорией западно-европейских государств и в Юго-Западном Регионе. Аналогичные станции будут развернуты и на других стратегических направлениях.

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