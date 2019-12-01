Лондон, , 15:38 — REGNUM Медицинское исследование показало, что регулярное выполнение комплекса упражнений системы тайцзицюань или тайчи (один из видов ушу) повышает качество жизни людей с деменцией. Исследование опубликовано в журнале Clinical Interventions in Aging, также авторы прокомментировали результаты работы порталу MedicalXpress.

При развитии заболеваний, сопровождающихся деменцией, многие люди сталкиваются с ухудшением работы вестибулярного аппарата.

«Это важная проблема, потому что у людей с деменцией вдвое повышается риск падений и получения травм», — отметил ведущий автор исследования Самуэль Найман из Борнмутского университета.

Учёные предположили, что замедлить развитие негативных процессов могут занятия по системе тайчи, включающие упражнения на сохранение равновесия. Для проверки гипотезы исследователи в течение полугода наблюдали за двумя группами людей с деменцией, одна из которых еженедельно занималась гимнастикой тайчи.

Исследование показало, что у контрольной группы за период наблюдений ухудшилось качество жизни и выросла частота падений, тогда как у тех, кто регулярно выполнял комплекс упражнений, заболевание прогрессировало значительно медленнее.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года учёные из Канады представили результаты исследования, показавшего, что высокоинтенсивные аэробные физические упражнения препятствуют развитию деменции у пожилых людей.

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