Париж, , 15:10 — REGNUM Автопроизводители Nissan Motor, Renault и Mitsubishi Motors начали переговоры о создании совместного предприятия по разработке новых технологий в сфере автономного вождения и электрических двигателей. Об этом сообщает Nikkei Asian Review со ссылкой на источники в отрасли.

По данным издания, первая встреча представителей трёх компаний прошла в штаб-квартире Renault в Париже. Ожидается, что план развития совместного предприятия и инвестиционные коэффициенты компаний будут представлены до конца года.

Отмечается, что компании Nissan и Renault занимаются совместной разработкой автомобильных двигателей с 2014 года. Новое совместное предприятие сконцентрируется на технологиях беспилотного вождения, связи и электромобилей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года о совместной разработке некоторых автомобильных технологий, включая системы автономного вождения, договорились компании Volkswagen AG и Ford.