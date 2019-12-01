Москва, , 15:23 — REGNUM Грузовой космический корабль «Прогресс МС-13» и ракета-носитель «Союз-2.1а» были транспортированы в монтажно-испытательный корпус космодрома «Байконур» для общей сборки ракеты космического назначения. 1 декабря об этом сообщает пресс-служба ракетно-космической корпорации «Энергия».

На космодроме «Байконур» завершаются подготовительные операции к запуску корабля «Прогресс МС-13». Очередная доставка грузов станет 74 миссией снабжения Международной космической станции.

«Прогресс МС-13» доставит на МКС запасы топлива для дозаправки орбитальной станции, а также 1,35 тонны научного оборудования и грузов для обеспечения жизнедеятельности членов экипажа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, запуск корабля «Прогресс МС-13» был перенесён с 1 на 6 декабря из-за необходимости проведения дополнительной проверки после замены бортового кабеля. Полёт корабля будет проходить по трёхсуточной схеме, стыковка с орбитальной станцией запланирована на 9 декабря.

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