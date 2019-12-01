Севилья, Испания, , 14:36 — REGNUM Совет Европейского космического агентства (ЕКА) утвердил бюджет на следующие пять лет в размере 14,4 млрд евро на конференции в Севилье. Об этом сообщает пресс-служба ЕКА.

Представители 22 стран-членов ЕКА договорились об увеличении расходов на космические исследования. В частности, согласованный бюджет будет направлен на реализацию следующих проектов:

Строительство станции Gateway на окололунной орбите (совместный проект с американским аэрокосмическим агентством NASA).

Разработка космических аппаратов LISA для исследования гравитационных волн (проект также реализуется совместно с NASA).

Разработка пилотируемого корабля Space Rider.

Строительство орбитальной рентгеновской обсерватории для изучения чёрных дыр Athena.

Также увеличенный бюджет позволит расширить группировку метеорологических спутников для отслеживания последствия изменений климата и группировку спутников связи, которые будут интегрированы с наземной инфраструктурой 5G.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре был представлен совместный проект ЕКА и NASA по доставке проб грунта с поверхности Марса на Землю. Планируется, что эта миссия будет реализована к 2031 году.