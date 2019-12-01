Вашингтон, , 13:54 — REGNUM Американский журнал The National Interest опубликовал материал об экспериментальных образцах советского автоматического стрелкового оружия, которые так и не были приняты на вооружение.

Эксперты журнала отметили такие образцы, как ТКБ-011 и ТКБ-022, которые, по их мнению, похожи на оружие из «фильмов про пришельцев». Дело в том что такие автоматы были выполнены по системе буллпап — в ней ударный механизм и магазин расположены в прикладе за спусковым крючком.

Система буллпап позволяет сделать автоматическое стрелковое оружие более компактным, но, в то же время, может создать проблемы для стрелка со слишком длинными или короткими руками. Магазин при этом вставляется в приклад, что смещает центр тяжести оружия.

Еще одним «странным» советским автоматом по версии The National Interest является ТКБ-0146. Авторы статьи утверждают, что данный автомат мог делать до двух тысяч выстрелов в минуту и от этой модели якобы отказались из-за чрезмерного расхода боеприпасов. Хотя на самом деле это был экспериментальный автомат, который просто уступил в надежности другим участникам конкурса.

Отметили эксперты журнала и автомат ТКБ-059, который имел сразу три ствола для большей кучности стрельбы. У этого автомата был специальный магазин с тремя внутренними отделениями, каждое из которых подавало патроны в отдельный ствол.