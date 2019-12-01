Вашингтон, , 13:23 — REGNUM Торговые группы, представляющие американские подразделения компаний BMW, Ford, General Motors и Toyota, высказались в поддержку антимонопольного решения в отношении производителя чипов связи Qualcomm. Об этом сообщает Reuters.

В США начались предварительные слушания по антимонопольному делу Qualcomm. Производитель микрочипов намерен обжаловать решение окружного суда США о недобросовестной конкуренции.

Представители производителей и поставщиков автомобилей заявили, что решение окружного суда должно остаться в силе. Они отметили, что если апелляция Qualcomm будет удовлетворена, то это приведёт к повышению цен на компьютерные автомобильные системы, потому что из-за юридических рисков автопроизводители будут вынуждены отказаться от сотрудничества с конкурентами Qualcomm, такими как Samsung Electronics и MediaTek.

«В конечном счёте это решение скажется на потребителях в виде более высоких цен», — отмечается в заявлении автопроизводителей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, также в поддержку антимонопольного решения в отношении Qualcomm выступила компания Intel. Представители Intel направили соответствующее обращения в апелляционный суд, объяснив, что давление Qualcomm на клиентов привело к вытеснению с рынка мобильных чипов в США всех других производителей.

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