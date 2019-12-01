Киев, , 10:45 — REGNUM Украинский военный эксперт, руководитель Украинского милитарного центра Тарас Чмут сравнил характеристики украинского малого артиллерийского катера (МБАК) типа «Гюрза-М» и российского патрульного катера проекта «Соболь» и признал превосходство последнего. Соответствующее сообщение Чмут опубликовал на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Чмут опубликовал фотографию двух катеров в тот момент, когда российский конвоирует украинский в районе Крымского моста.

Эксперт указывает, что украинский бронекатер весит 54 тонны, а российский «Соболь» около 57,5 тонны. При этом российский заметно крупнее украинского.

«Интересно сравнить обводы корпуса у катеров одного тоннажа. Сразу видно, что МБАКи никак не адаптированы ни к скорости, ни к полноценным действиям в море», — пишет Чмут.

Он выразил надежду, что военно-морские силы Украины не будут больше закупать эти катера.

Также эксперт отмечает, что российский катер в два раза превосходит украинский по скорости и имеет явные преимущества по мореходности.

Кроме того, Чмут пишет, что он побывал на борту другой украинской разработки — десантно-штурмовом катере типа «Кентавр».

«Был на них. Печаль, боль, разочарование», — пишет он.

В целом, Чмут считает, что Киеву надо закупать бывшие в употреблении корабли западных стран, и даже не пытаться строить собственные, так как украинский ВПК не может даже собрать БТР, не говоря уже о кораблях.

https://twitter.com/TarasChmut/status/1200099575601795072

Стоит отметить, что «Гюрза-М» это вовсе не украинская разработка — а старый советский проект бронекатера для рек, а вовсе не для морей.