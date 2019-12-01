Вашингтон, , 10:08 — REGNUM Компания Intel подала заявление в апелляционный суд в поддержку антимонопольного решения в отношении другой организации из США — Qualcomm. Об этом сообщает пресс-служба Intel.

В мае 2019 года окружной суд США в Калифорнии вынес решение по антимонопольному делу компании Qualcomm. Суд признал, что поведение компании на рынке модемных чипов было недобросовестным и нарушало принципы конкуренции.

Представители Qualcomm обратились в суд вышестоящей инстанции с намерением обжаловать это решение. Накануне рассмотрения дела в Intel решили поддержать решение окружного суда США и направили соответствующее заявление в апелляционный суд.

Исполнительный вице-президент Intel Стивен Роджерс объяснил, что из-за антиконкурентного поведения Qualcomm c рынка модемных чипов оказались вытеснены все другие игроки. В Intel подчеркнули, что монопольное положение Qualcomm обусловлено не «изобретательностью и деловой хваткой», а сознательной стратегией компании, направленной на принуждение клиентов к отказу от сотрудничества с другими производителями. От действий Qualcomm пострадала и компания Intel.

«В течение десяти лет Intel боролась за создание прибыльного бизнеса по выпуску модемных чипов. Мы потратили миллиарды долларов, наняли тысячи сотрудников, приобрели две компании и создали инновационные продукты мирового класса, которые в конечном итоге попали в устройства компании Apple, включая последний выпущенный iPhone 11. Но компания Intel не смогла преодолеть искусственные и непреодолимые барьеры для честной конкуренции, созданные по схеме Qualcomm. Из-за этого мы были вынуждены покинуть этот рынок», — заявил Роджерс.

Напомним, компания Intel начала поставки модемных чипов для устройств Apple в 2017 году. Ранее Apple использовала чипы Qualcomm, однако сотрудничество было приостановлено из-за патентного спора. В апреле 2019 года Apple и Qualcomm урегулировали конфликт во внесудебном порядке и возобновили сотрудничество.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле компания Apple договорилась о приобретении подразделения Intel, занимающегося разработкой мобильных устройств. Сумма сделки составила около $1 млрд, ожидается, что она будет закрыто до конца 2019 года.