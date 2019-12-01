Веллингтон, , 09:46 — REGNUM Частная американская ракетно-космическая компания Rocket Lab отменила очередной запуск с ракетой-носителем Electron. Об этом сообщает Space.com.

Компания планировала провести запуск 30 ноября. Ракета-носитель сверхлёгкого класса Electron должна вывести на околоземную орбиту семь малых спутников новозеландской компании, а также японский космический аппарат.

«Мы отказались от сегодняшнего запуска из-за необходимости дополнительных испытаний наземных систем. Новая дата запуска будет объявлена в ближайшее время, окно остаётся открытым до 12 декабря», — сообщили в компании.

В ходе предстоящего запуска компания Rocket Lab намерена впервые вернуть первую ступень ракеты-носителя с помощью парашютной системы. Возможность многократного использования первой ступени ракеты Electron должна существенно снизить стоимость запусков.

Напомним, разработка сверхлёгкой ракеты Electron была завершена в 2017 году, с 2018 года компания Rocket Lab начала осуществление коммерческих запусков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре с помощью ракеты-носителя Electron был запущен экспериментальный спутник Palisade компании Astro Digital. Этот космический аппарат будет использоваться для испытаний системы космической связи нового поколения.

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