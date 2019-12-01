Нью-Дели, , 08:29 — REGNUM Правительство Индии проведёт аудит систем безопасности мессенджера WhatsApp, заявил глава индийского министерства коммуникаций и информационных технологий Рави Шанкар Прасад. Об этом сообщает Reuters.

Министр рассказал, что индийский центр реагирования на инциденты информационной безопасности направил соответствующий запрос команде мессенджера WhatsApp, который принадлежит американской компании Facebook. Беспокойство индийского правительства вызвало сообщение о попытке взлома мобильных устройств высокопоставленных чиновников.

Напомним, 31 октября стало известно о попытке взлома мобильных устройств более 1400 человек, включая представителей правительственных учреждений 20 стран. Для получения несанкционированного доступа к смартфонам злоумышленники использовали шпионское программное обеспечение, поражающее приложение WhatsApp.

По данным издания, из 1400 человек, подвергшихся хакерской атаке, около 120 являются гражданами Индии. В связи с этим правительство намерено удостовериться, что администрация мессенджера устранила уязвимости в платформе, которые злоумышленники использовали для взлома мобильных устройств.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года в правительстве Индии рассказали о возможности разработки собственного мессенджера и других видов электронной связи для чиновников.