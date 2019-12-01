Москва, , 07:59 — REGNUM С сегодняшнего дня, 1 декабря, в Российской Федерации вступило в силу распоряжение правительства об обязательной маркировке духов, фотокамер, автомобильных покрышек, а также некоторых предметов одежды и постельного белья.

В распоряжении сказано, что обязательной специальной маркировке в России подлежат духи, шины и автомобильные покрышки, предметы одежды, в том числе рабочая одежда, изготовленная из натуральной или композиционной кожи, а также пальто, полупальто, плащи, куртки, включая лыжные, ветровки, блузки. Кроме того, маркировке подлежат туалетное и кухонное белье. Помимо прочего маркировать теперь нужно фотокамеры (кроме кинокамер) и фотовспышки.

Данные меры направлены прежде всего на борьбу с нелегальной продукцией.

Стоит отметить, что с сегодняшнего дня происходит запуск первого периода проекта введения обязательной маркировки практически на все товары в России.

Теперь компании, производящие вышеперечисленную продукцию, должны зарегистрироваться в информационной системе маркировки и начать заказ кодов. При этом только с 1 октября 2020 года будет установлен полный запрет на производство и импорт немаркированной продукции.

Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара или товарный ярлык и содержит детальные данные о продукте. Это прежде всего наименование продукта, а также дата, время и место выпуска. Оператором системы является Центр развития перспективных технологий, созданный на основе государственно-частного партнерства.