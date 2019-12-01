Ухань, Китай, , 08:00 — REGNUM Первый испытательный запуск с использованием китайской ракеты-носителя «Чанжэн-8» состоится в 2020 году. Об этом сообщает ChinaDaily.

Планы по испытаниям новой ракеты-носителя среднего класса были представлены на Пятом китайском международном форуме по коммерческой космонавтике в Ухане. Представитель Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации Тан Йихуа рассказал, что разработка новой ракеты-носителя вошла в финальную фазу. Сейчас специалисты завершают сборку первой ракеты и готовят её к испытательному полёту, который запланирован на 2020 год.

Ракета-носитель «Чанжэн-8» сможет выводить на солнечно-синхронную орбиту полезную нагрузку до 4,5 тонны. Разрабатываемая РН предназначена для проведения коммерческих запусков. Планируется, что на первом этапе будет осуществляться около 10 запусков в год с использованием «Чанжэн-8», в дальнейшем количество ежегодных запусков будет доведено до 20.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на декабрь 2019 года запланирован третий запуск с использованием ракеты-носителя тяжёлого класса «Чанчжэн-5». Использование этих ракет было приостановлено после неудачного запуска в 2017 году.

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