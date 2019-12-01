Нью-Дели, , 07:38 — REGNUM Причиной крушения посадочного модуля «Викрам» стала ошибка в снижении скорости во второй фазе сближения с Луной. Об этом свидетельствует отчёт департамента космических исследований Индии.

Специалисты индийского космического агентства установили, что первый этап снижения посадочного зонда «Викрам» с высоты от 30 км до 7,4 км до поверхности Луны был выполнен согласно разработанному плану. Проблемы возникли на втором этапе, когда двигатели аппарата начали снижать скорость сближения с Луной.

Эксперты установили, что скорость приближения к Луне была снижена с 1683 м/с до 146 м/с, что не совпадало с расчётными параметрами. Из-за того, что скорость сближения с Луной оказалась меньше ожидаемой были смещены фазы торможения. Эти ошибки привели к тому, что аппарат «Викрам» совершил жёсткую посадку на поверхность Луны в 500 метрах от планируемого места.

Напомним, посадочный модуль «Викрам» входил в состав индийской автоматической межпланетной станции по исследованию Луны «Чандраян-2». Станция вышла на окололунную орбиту 20 августа, 2 сентября «Викрам» отделился от станции и предпринял попытку мягкой посадки на поверхность луны. Связь с посадочным модулем была потеряна на высоте около 400 метров от лунной поверхности, из-за ошибки в торможении аппарат совершил жёсткую посадку.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре стало известно, что в 2020 году Индийская организация космических исследований может запустить очередную исследовательскую миссию к Луне «Чандраян-3».

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