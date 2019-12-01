Мехико, , 10:18 — REGNUM Президент Мексики Андрес Лопес Обрадор обозначил, что нет никаких препятствий для завершения строительства международного аэропорта «Фелипе Анхелес» на территории военной базы «Санта-Лусия» «в срок и в соответствии с запланированным бюджетом». Об этом сообщает мексиканское агентство La Jornada.

Проект нового воздушного хаба был запущен в апреле 2019 года. Его изначальная цель — разгрузить международный аэропорт Мехико. По расчётам, пропускная способность нового аэропорта составит 80 млн пассажиров в год.

«Мне только что доложили, что мы откроем этот объект 21 марта 2022 года», — объявил глава государства.