Москва, , 16:14 — REGNUM Новый российский вертолёт среднего класса Ми-171А2 был признан соответствующим требованиям гражданской авиации Индии и Колумбии. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

Департамент гражданской авиации Индии и специальное административное подразделение гражданской авиации Колумбии одобрили применение новой модификации вертолёта Ми-171. Теперь производитель Ми-171А2 — холдинг «Вертолёты России» — сможет начать поставки этих аппаратов. Отмечается, что первый Ми-171А2 для заказчика из Индии уже произведён на авиационном заводе холдинга в Улан-Удэ.

Отметим, вертолёты Ми-171А2 относятся к семейству Ми-8/17. Лётные испытания этой модели были начаты в 2014 году, а серийное производство — в 2018 году. Вертолёты Ми-171А2 обладают улучшенными лётно-техническими характеристиками благодаря усовершенствованной силовой установке и трансмиссии, а также переработанной несущей системе. Аппараты этой модели могут использоваться как для пассажирских, так и для транспортных перевозок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года вертолёт Ми-171А2 был представлен на авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в Москве.