Токио, , 15:10 — REGNUM Японская корпорация Panasonic заключила сделку по продаже предприятия по производству интегральных схем тайваньской компании Nuvoton Technology Corp. Об этом сообщает Reuters.

Продажа предприятия является частью программы Panasonic по сокращению постоянных затрат. Бизнес микросхем японской корпорации был признан убыточен, поэтому Panasonic отказывается от большей части таких предприятий.

Сумма сделки между Panasonic и Nuvoton Technology составит около $250 млн. На продаваемых линиях производятся микросхемы и датчики управления питанием для смартфонов, автомобильных компьютерных систем и систем видеослежения.

Отмечается, что в последние годы компания Panasonic отказалась от развития потребительского бизнеса и сделала ставку на поставки электронных устройств автопроизводителям и другим промышленным предприятиям.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным на февраль 2019 года, корпорация Panasonic являлась вторым в мире производителем аккумуляторов для электромобилей.

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