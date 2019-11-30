Москва, , 14:36 — REGNUM Специалисты космодрома «Байконур» получили два контейнера с разгонными блоками «Фрегат-М» от НПО им. Лавочкина. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Доставленные разгонные блоки будут использоваться в составе ракет-носителей «Союз-2» для выведения на околоземную орбиту спутников британской компании OneWeb. Контракт Роскосмоса и OneWeb предусматривает проведение 21 коммерческого запуска, в ходе которых на орбиту будет выведено 672 спутника группировки OneWeb.

Запуски по этому контракту будут проводиться не только с Байконура, но и с Восточного и космического центра в Гвиане. Группировка спутников OneWeb будет использоваться для предоставления широкополосного доступа к сети интернет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре стало известно, что первый запуск с Байконура в интересах OneWeb состоится в конце января или в феврале. Ранее запуск планировался на декабрь 2019 года, однако позже был перенесён по инициативе заказчика.

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