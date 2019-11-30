Вашингтон, , 14:33 — REGNUM Китайская компания Huawei может стать самым крупным в мире производителем смартфонов и без использования программных продуктов компании Google, заявил глава Huawei Рен Женфей в интервью CNN.

Huawei уже является крупнейшим в мире производителем телекоммуникационного оборудования. В последние годы быстро растёт потребительский бизнес Huawei, в компании планировали выйти на первое место по объёму производства смартфонов по итогам 2019 года.

Планам Huawei помешали санкции правительства США, в результате которых было прекращено сотрудничество китайского гиганта с американскими компаниями, включая Google, Intel и Broadcom. Сотрудничество с Google является особенно важным для Huawei, так как все смартфоны китайского производителя работают под управлением операционной системы Android от Google.

В интервью CNN глава Huawei заявил, что даже прекращение сотрудничества с Google не помешает планам компании по выходу первое место по производству смартфонов.

«Не думаю, что это [выход на первое место] станет непреодолимой проблемой без Google. Хотя, конечно, в этом случае нам потребуется больше времени», — объяснил Рен Женфей.

В настоящее время министерство торговли США рассматривает запросы от американских компаний на лицензию для сотрудничества с Huawei. Женфей отметил, что Google подала соответствующий запрос, но ещё не получила ответа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре лицензию на сотрудничество с Huawei от министерства торговли США получила компания Microsoft.

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