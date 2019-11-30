Пекин, , 13:48 — REGNUM Подразделение Realme может вырасти из суббренда Oppo в отдельную компанию, если бизнес продолжит расти такими темпами, заявил коммерческий директор Realme Taiwan Чунг Сян-Вей. Об этом сообщает DigiTimes.

Глава одного из подразделений Realme рассказал о планируемом развитии собственной экосистемы, которая не будет зависеть от материнской компании Oppo. Он отметил, что у Realme уже есть собственные подразделения по маркетингу, исследованиям и разработкам, а в дальнейшем планируется и создание собственных производственных линий.

Сян-Вей добавил, что Oppo и Realme, входящие в конгломерат BBK Electronics, не являются прямыми конкурентами на рынке смартфонов. Под брендом Oppo выпускаются модели устройств высшего ценового сегмента, тогда как Realme сосредоточено на производстве недорогих моделей смартфонов с качественной технической начинкой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре китайская компания Oppo зарегистрировала товарный знак для процессора в бюро интеллектуальной собственности Европейского союза. Предполагается, что устройством с названием Oppo M1 станет первая однокристальная система (SoC) для смартфонов собственной разработки специалистов Oppo.

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