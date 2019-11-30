Сана, , 13:21 — REGNUM В сети интернет появилась видеозапись уничтожения американского ударного вертолета AH-64 Apache. Видеозапись размещена пользователем сети микроблогов Twitter @LastDef.

На кадрах видно, как вертолет AH-64 Apache после попадания в него ракеты быстро падает вниз.

По неподтвержденным данным, это был вертолет военно-воздушных сил Саудовской Аравии. Сбили его йеменские хуситы с помощью советского зенитного ракетного комплекса «Оса».

Однако официального подтверждения этой информации нет.

https://twitter.com/LastDef/status/1200478024526913536

Напомним, в Йемене не прекращается гражданская война, отягченная внешней интервенцией.

Стоит отметить, что комплекс «Оса» был принят на вооружение в 1971 году.