Сана, 30 ноября 2019, 13:21 — REGNUM В сети интернет появилась видеозапись уничтожения американского ударного вертолета AH-64 Apache. Видеозапись размещена пользователем сети микроблогов Twitter @LastDef.
На кадрах видно, как вертолет AH-64 Apache после попадания в него ракеты быстро падает вниз.
По неподтвержденным данным, это был вертолет военно-воздушных сил Саудовской Аравии. Сбили его йеменские хуситы с помощью советского зенитного ракетного комплекса «Оса».
Однако официального подтверждения этой информации нет.
https://twitter.com/LastDef/status/1200478024526913536
Напомним, в Йемене не прекращается гражданская война, отягченная внешней интервенцией.
Стоит отметить, что комплекс «Оса» был принят на вооружение в 1971 году.