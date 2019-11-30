Гуанчжоу, Китай, , 13:29 — REGNUM Китайская компания WeRide начала тестирование беспилотной службы такси в городе Гуанчжоу. Об этом сообщает ChinaDaily.

Компания WeRide занимается разработкой технологий беспилотного вождения с 2017 года. В августе 2019 года WeRide заключала соглашением с крупной службой такси Guangzhou Baiyun Taxi Group. В рамках этого соглашения часть перевозок такси в городе Гуанчжоу будет осуществляться беспилотными автомобилями RoboTaxi.

Автомобили RoboTaxi разработаны специалистами WeRide на базе электромобиля Nissan. Во время испытательного этапа в автопарк Guangzhou Baiyun Taxi Group будет добавлено 20 беспилотных автомобилей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре американская компания Waymo перевела часть службы такси в городе Финикс на полностью автономный режим. Беспилотная служба такси Waymo тестируется в Финиксе в 2018 года, однако ранее во время всех поездок за рулём автомобиля находился специалист, контролирующий работу системы беспилотного вождения.