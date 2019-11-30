Джакарта, , 12:35 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что в 2020 году часть должностей в правительственных учреждениях будет упразднена за счёт внедрения технологий искусственного интеллекта. Об этом сообщает Reuters.

Джоко Видодо рассказал о планах по реформе управленческого аппарата на встрече с представителями крупных компаний Индонезии. На этой встрече обсуждалось изменение структуры экономики Индонезии за счёт внедрения новых технологий и уменьшения зависимости от природных ресурсов.

Президент рассказал, что Индонезии предстоит перейти от экспорта угля и бокситов к экономике более высокого уровня, включая производство компонентов для электромобилей. Он отметил, что новые технологии будут использоваться и для реформы системы государственного управления. В частности, Видодо планирует расширить использование технологий искусственного интеллекта для сокращения чиновничьего аппарата.

«Я приказал своему министру заменить часть чиновников искусственным интеллектом. Наша бюрократия будет быстрее с этими технологиями», — отметил Видодо.

Проект данной реформы будет передан на утверждение парламенту до конца 2019 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре мэр Нью-Йорка Билл де Блазио учредил новую должность в составе городской администрации. Новый сотрудник управления делами мэра будет следить за корректностью использования технологий искусственного интеллекта в городских службах.

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