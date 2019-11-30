Вашингтон, , 12:17 — REGNUM Запуск космического грузового корабля Dragon компании SpaceX к Международной космической станции назначен на 4 декабря. Об этом сообщает пресс-служба американского аэрокосмического агентства NASA.

Грузовой корабль будет запущен со стартовой площадки NASA SLC-40 на мысе Канаверал в штате Флорида. Планируется, что корабль состыкуется с модулем Harmony американского сегмента орбитальной станции 7 декабря. Грузовой корабль пробудет в составе МКС до 4 января.

Данный запуск станет 19-ым в рамках контракта NASA по доставке грузов на МКС. Корабль миссии CRS-19 доставит на МКС научное оборудование и грузы, необходимые для системы жизнеобеспечения экипажа станции. Также на грузовом корабле на борт МКС будет доставлено 40 подопытных мышей для медико-биологических экспериментов в условиях микрогравитации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на 6 декабря назначен запуск к МКС российского грузового корабля «Прогресс МС-13». Предыдущий российский грузовой корабль — «Прогресс МС-12» — отделился от орбитальной станции 29 ноября.

Читайте ранее в этом сюжете: Остатки корабля «Прогресс МС-12» затонули в акватории Тихого океана