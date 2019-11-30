Пекин, , 11:39 — REGNUM Генеральный директор китайской компании Xiaomi Лей Цзюнь заявил, что первые смартфоны стоимостью около 1000 юаней (142$) с поддержкой связи 5G появятся на рынке в 2021 году. Об этом сообщает ITHome.

Глава Xiaomi рассказал, как в компании оценивают перспективы распространения технологий мобильной связи пятого поколения (5G). Он отметил, что уже в 2020 году на 5G-смартфоны в Китае придётся от 40% до 50% поставок.

Лей Цзюнь отметил, что в следующем году 5G-смартфоны будут относится к верхнему и среднему ценовому сегменту, однако уже в 2021 году появятся бюджетные модели. Глава Xiaomi добавил, что большинство пользователей смартфонов перейдёт на устройства с поддержкой 5G в течение трёх-четырёх лет.

Напомним, компания Xiaomi планирует выпустить в 2020 году 10 моделей смартфонов с поддержкой 5G. Ранее в Xiaomi пообещали поддержку связи 5G на всех смартфонах, которые поступят в продажу в 2020 году по цене выше 2000 юаней ($285).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в третьем квартале 2019 года в Китае было поставлено около 485 тысяч 5G-смартфонов, согласно отчёту компании IDC.