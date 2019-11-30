Казань, , 11:36 — REGNUM Казанское предприятие «Швабе — Технологическая лаборатория» выпустило первую партию электронных приборов для быстрой оценки качества зерна пшеницы. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

Экспресс-анализатор «Протеин-1» изготавливается из комплектующих отечественного производства. Прибор позволяет за три минуты определить содержание белка и массовую долю клейковины в зерне пшеницы. Для этого используется измерение поглощения зерновой массой светового излучения.

Преимуществами нового анализатора являются потребление малого количества электроэнергии, а также простота в обслуживании. Первая партия анализаторов «Протеин-1» составила около 300 устройств. Приборы предназначены для малых и средних предприятий сельского хозяйства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года биологи Тюменского государственного университета выявили участки генома пшеницы, отвечающие за синтез белка клейковины. Это исследование может помочь в создании новых видов растений с улучшенным качеством зерна.

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