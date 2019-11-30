Пхеньян, , 16:27 — REGNUM За последние несколько месяцев Северная Корея уже неоднократно проводила ракетные пуски. Эксперты полагают, что это свидетельствует о завершении программы разработки ракетной артиллерийской системы сверхбольшого калибра, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Последнее испытание состоялось 28 ноября — тогда КНДР произвела пуск двух ракет в Японское море. Оба снаряда пролетели 380 километров, а наибольшая высота полета составила 97 километров — фактически они достигли границы космоса. Такие данные приводит комитет начальников штабов вооружённых сил Южной Кореи. Три предыдущих испытания проводились 24 августа, 10 сентября и 31 октября.

Военные отметили, что система была модернизирована за это время: интервал между пусками сократился с 17 минут в августе до 3 минут в октябре и до 30 секунд в ноябре. Калибр северокорейской РСЗО составляет 600 мм, что фактически сопоставимо с тактическими ракетами.