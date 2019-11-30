Вашингтон, , 10:01 — REGNUM Команда социальной сети TikTok ограничила связи с материнской организацией из Китая ByteDance из-за расследования комиссии по национальной безопасности США. Об этом сообщает Reuters.

Комиссия по национальной безопасности США проводит проверку социальной сети TikTok на соответствие требованиям законодательства США о сборе и хранении личных данных. Ранее некоторые американские политики заявляли, что популярная в США социальная сеть может использоваться китайскими спецслужбами в разведывательных целях.

Параллельно комитет по иностранным инвестициям в США (CFIUS) начал проверку законности приобретения сервиса Musical. by компанией ByteDance. Эта сделка была совершена в 2017 году, музыкальное приложение было приобретено китайской компанией за $1 млрд.

По данным издания, ByteDance предприняла ряд мер по выделению социальной сети TikTok из общей структуры организации. Для этого были разделены команды по маркетингу и юриспруденции, работающие над социальными сетями TikTok и Douyin.

Следующим шагом по выделению TikTok стало создание крупного подразделения в Маунтин-Вью. Эта компания будет контролировать хранение личных данных американских пользователей социальной сети, что должно уменьшит зависимость от специалистов в Китае.

«Сдвиг деятельности компании из Китая, географически и технически, может успокоить CFIUS, так как это показывает, что компания действительно независима от своего китайского владельца и правительства Китая», — прокомментировала партнёр юридической фирмы Fox Rothschild LLP Невена Симиджийска.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре кадетское командование армии США запретило курсантам военных училищ пользоваться социальной сетью TikTok во время несения службы.

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