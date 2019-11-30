Сеул, , 09:37 — REGNUM Действующий чемпион Южной Кореи и бывший чемпион мира по настольной игре го Ли Седоль завершил профессиональную карьеру. Об этом сообщает Yonhap.

Экс-чемпион рассказал, что уже подал заявление об уходе в Корейскую ассоциацию падук (под таким названием игра го известна в Южной Корее). За свою карьеру 36-летний игрок стал победителем 18 международных и 32 внутренних турниров.

В качестве одной из причин завершения карьеры Ли Седоль назвал совершенствование технологий искусственного интеллекта, благодаря которому электронные системы превзошли людей в игре го.

В марте 2016 года Ли Седоль провёл матч с компьютерной программой AlphaGo, разработанной специалистами подразделения Google DeepMind на основе технологий искусственного интеллекта. На тот момент Седоль был действующим чемпионом мира, однако он уступил компьютерной программе со счётом 1−4.

Ли Седоль объяснил, что ему удалось выиграть одну из партий только из-за ошибки в работе программы. В целом же искусственный интеллект превзошёл возможности человека при игре в го, поэтому дальнейшее противостояние с ним представляется бессмысленным.

«С дебютом AI [искусственного интеллекта] в игре Го я понял, что даже если я вновь стану чемпионом мира благодаря чудовищным усилиям, то я всё равно не буду лучшим. Даже если я стану номером один, останется сущность, которую невозможно победить», — объяснил бывший чемпион мира.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года программа AlphaGo обыграла и другого чемпиона мира по игре го — представителя Китая Кэ Цзе.