Лондон, , 09:01 — REGNUM Требования обязательной регистрации беспилотных летательных аппаратов вступили в силу в Великобритании 30 ноября. Об этом сообщает BBC News.

Новые правила использования беспилотников предусматривают обязательную регистрацию всех летательных аппаратов весом более 250 грамм. Дрон может быть зарегистрирован через интернет-сервис, владельцы зарегистрированных аппаратов будут выплачивать по 9 фунтов стерлингов в год. Штраф за использование незарегистрированного беспилотника составит 1000 фунтов стерлингов.

По данным издания, в настоящее время в Великобритании насчитывается около 130 тысяч беспилотных летательных аппаратов, при этом зарегистрировано менее половины из них.

Напомним, в декабре 2018 года работа лондонского аэропорта «Гатвик» была парализована на 36 часов из-за появления неопознанного беспилотника возле взлётно-посадочной полосы. Из-за этого инцидента были отменены или перенесены около 1000 рейсов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года правительство Великобритании расширило запретную зону для использования беспилотников вокруг аэропортов с 1 до 5 км.