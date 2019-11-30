Пекин, , 08:03 — REGNUM Разрабатываемая специалистами Huawei операционная система Harmony OS будет безопаснее других мобильных систем, заявила старший вице-президент по связям с общественностью в Huawei Technologies Джой Тан. Об этом сообщает Gizchina.

Представитель Huawei объяснила, что программный код Harmony OS будет значительно компактнее, чем у других мобильных операционных систем. Это позволит добиться повышенного уровня безопасности при сохранении высокой функциональности.

«Harmony OS — это легкая, компактная операционная система с мощными функциями», — добавила Тан.

Сославшись на прогноз компании Counterpoint Research, Тан заявила, что к концу 2020 года Harmony OS обойдёт по популярности Linux и войдёт в пятёрку самых используемых операционных систем для электронных устройств.

Напомним, предварительная версия операционной системы Harmony OS была представлена на конференции для разработчиков Huawei Developer Conference — 2019 9 августа 2019 года. Операционная система от Huawei предназначена для использования не только на смартфонах, но и в устройствах интернета вещей и умного дома.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вице-президент Huawei Винсент Панг заявил, что первые смартфоны с Harmony OS могут быть выпущены уже через шесть месяцев.

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