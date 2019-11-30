Вашингтон, , 06:51 — REGNUM Способность крупнокалиберной снайперской винтовки Драгунова (СВДК) пробивать броню отметили в своей статье авторы американского журнала National Interest, назвав ее «смертоносной».

Главным преимуществом винтовки, которая создана на базе охотничьего ружья, считается поражение целей, которые защищены тяжелым бронежилетом. При этом на армии стран НАТО не имеют оружия, аналогичного СВДК.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября авторы журнала National Interest опубликовали материал о российском штурмовом автомате АШ-12, который назвали «ужасом на поле боя».