Мехико, , 04:15 — REGNUM Полиция и коммунальные службы города Вальес мексиканского штата Сан-Луис-Потоси будут оснащены электромобилями Tesla Cybertruck. Об этом на пресс-конференции рассказал мэр города Эспер Карденас, сообщает издание Medio Tiempo.

Данные автомобили будут представлены в трех видах: полицейский пикап, а также варианты с прицепом для сборки мусора и с цистерной для воды. Карденас отметил, что высокая стоимость этих транспортных средств со временем компенсируется экономией на топливе и обслуживании.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября пикап Tesla Cybertruck заказала для своих нужд полиция Дубая.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Citroen сообщил, когда появится электрифицированная версия C4 Cactus