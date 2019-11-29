Варшава, , 22:03 — REGNUM Польский военный флот пребывает в катастрофическом состоянии, и перспективы его восстановления на данный момент отсутствуют, сообщил 29 ноября военный эксперт Марек Коцубал в материале, опубликованном польским изданием «Речь Посполита».

Стоит отметить, что материал опубликован на фоне празднования 101-й годовщины создания ВМС Польши. К этому юбилею Варшава приурочила ввод в строй патрульных кораблей Slazak и Kujawiak и буксира Semko.

Однако автор материала напоминает, что патрульный корабль Slazak строился 18 лет, а материальная часть остальной части флота, насчитывающего 40 боевых кораблей, сильно изношена.

В частности, средний возраст польских военных кораблей равен 35 годам, а 90% из них исчерпали конструктивно заложенные сроки эксплуатации. При этом закупка новых кораблей и подлодок не заложена ни в один из принятых финансовых планов.

Личный состав польского военного флота, отмечает автор материала, обвиняет правительство в нежелании поддерживать боеспособность ВМС на должном уровне.

Польский флот «идет ко дну», заключает автор.

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