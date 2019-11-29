Симферополь, 29 ноября 2019, 17:19 — REGNUM На оснащение системами пожаротушения и оповещения образовательных учреждений Крыма потратили более 1,3 млрд рублей. Об этом 29 ноября на своей странице в Facebook сообщил глава республики Сергей Аксёнов.
Также, по его словам, в 926 учреждениях установили тревожные кнопки.
Как сообщало ИА REGNUM, за последние два года в Крыму потратили более 280 млн рублей, чтобы оснастить половину образовательных учреждений полуострова системами видеонаблюдения.
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