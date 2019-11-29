Симферополь, , 17:19 — REGNUM На оснащение системами пожаротушения и оповещения образовательных учреждений Крыма потратили более 1,3 млрд рублей. Об этом 29 ноября на своей странице в Facebook сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

«Системами пожаротушения и оповещения у нас оборудовано 734 образовательных учреждения, что составляет 71% от общего количества. На это направление потрачено более 1,3 млрд рублей за последние два года», — отметил Аксёнов.

Также, по его словам, в 926 учреждениях установили тревожные кнопки.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние два года в Крыму потратили более 280 млн рублей, чтобы оснастить половину образовательных учреждений полуострова системами видеонаблюдения.

Читайте ранее в этом сюжете: В Крыму видеонаблюдение установили в половине образовательных учреждений