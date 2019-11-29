Симферополь, 29 ноября 2019, 17:15 — REGNUM За последние два года в Крыму потратили более 280 млн рублей, чтобы оснастить половину образовательных учреждений полуострова системами видеонаблюдения. Об этом 29 ноября на своей странице в Facebook сообщил глава республики Сергей Аксёнов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма сообщал, что все образовательные организации полуострова будут обеспечены видеонаблюдением и ограждениями к 2024 году.
Об этом: Властям Крыма нужно шесть лет, чтобы оборудовать школы видеокамерами
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