Симферополь, , 17:15 — REGNUM За последние два года в Крыму потратили более 280 млн рублей, чтобы оснастить половину образовательных учреждений полуострова системами видеонаблюдения. Об этом 29 ноября на своей странице в Facebook сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

«В Крыму функционирует 1053 образовательных организации государственных и муниципальных форм собственности. На сегодняшний день системами видеонаблюдения оснащены 549 образовательных учреждений, или 53% от общего количества. На эти мероприятия у нас за два года затрачено 280 млн рублей», — подчеркнул Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма сообщал, что все образовательные организации полуострова будут обеспечены видеонаблюдением и ограждениями к 2024 году.

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